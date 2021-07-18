Спецназ Великобритании готовится к операции против России и Китая

Британский военный спецназ займется организацией и проведением "тайных миссий" против России и Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

Он отметил, что Пекин и Москва в последнее время концентрируются на противодействии «крупным государственным противникам».

По его словам, у особых служб Великобритании теперь будет больше времени и средств для выполнения задач с "повышенным риском", требующих сложной детализации, планирования и специальных знаний. При этом их стандартные функции возьмут на себя королевские морские пехотинцы, указал Тоттен.

С его слов, элитные подразделения ВС Великобритании получат больше времени на проведение операций "повышенного риска" против других стран.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в первую очередь британский спецназ может заняться операциями в Южно-Китайском море, чтобы противостоять Пекину. В статье говорится, что морпехи Ее Величества также будут активно бороться против терроризма и наемников по всему миру.