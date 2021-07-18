Депутаты Мажилиса выразили соболезнования в связи с кончиной Асхата Нускабая  

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования родным и близким заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочного представителя Парламента Республики Казахстан Асхата Нускабая в связи с его безвременной кончиной, сообщает zakon.kz.

От себя лично и от имени депутатов Мажилиса выражаю искренние соболезнования по случаю безвременной кончины заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочного представителя Парламента Республики Казахстан Асхата Жарылкасынулы Нускабая, - сказал Нигматулин.

Он также отметил, что, имея богатый опыт дипломатической службы, Асхат Жарылкасынулы внес большой вклад в укрепление межгосударственных отношений Казахстана и Кыргызстана, Казахстана и России. На посту заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочного представителя Парламента Республики Казахстан способствовал развитию эффективного сотрудничества между парламентариями стран СНГ.

Память об Асхате Нускабае - искреннем, отзывчивом человеке, истинном патриоте Казахстана - навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто знал его и работал с ним, - добавил Нурлан Нигматулин.

Асхат Жарылкасынулы Нускабай работал в системе МИД Казахстана с 1997 года. Был назначен заместителем Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочным представителем Парламента Республики Казахстан в октябре 2017 года.