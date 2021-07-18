Из-за стрельбы у стадиона остановили бейсбольный матч в Вашингтоне

18 июля 2021, 11:06
Фото: trend.az

Полиция округа Колумбия в Вашингтоне сообщает о стрельбе возле бейсбольного стадиона Nationals Park, игра была прервана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.

Полиция занимается [происшествием] со стрельбой, в ходе которого два человека получили ранения за пределами стадиона. Сейчас ведется активное расследование, угрозы на данный момент нет, - говорится в сообщении.

По данным полиции, двое человек были ранены около стадиона, еще двое самостоятельно обратились за помощью в расположенные рядом больницы.

Как сообщило ранее агентство Reuters, после сообщения о стрельбе за пределами стадиона бейсбольный матч, проходивший там в это время, был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны.


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