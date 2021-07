Из-за стрельбы у стадиона остановили бейсбольный матч в Вашингтоне

Полиция округа Колумбия в Вашингтоне сообщает о стрельбе возле бейсбольного стадиона Nationals Park, игра была прервана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.

По данным полиции, двое человек были ранены около стадиона, еще двое самостоятельно обратились за помощью в расположенные рядом больницы.

Как сообщило ранее агентство Reuters, после сообщения о стрельбе за пределами стадиона бейсбольный матч, проходивший там в это время, был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны.

ALERT: Shooting at N Street & South Capitol SW.



No lookout.



DO NOT TAKE ACTION. HAVE INFORMATION? CALL 202-727-9099/TEXT 50411.