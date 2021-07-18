Для борьбы с пробками: в Алматы открыли разворот над Райымбека

17 июля 2021 года в рамках реализации объекта капитального ремонта участка автомобильной дороги "Алматы-Бишкек" возле рынка "Алтын-Орда" открыли движение для автотранспорта по разворотной эстакаде по типу "Подкова", сообщает zakon.kz.

Как пишет Алматинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", эстакаду построили в целях улучшения транспортной ситуации в районе рынка "Алтын-Орда" и торгового центра "Молл Апорт".

В целях соблюдения технологического регламента при вводе в эксплуатацию моста и оценки соответствия к проектным решениям были проведены испытания методом фактической нагрузки автотранспортом разворотной эстакады по типу "Подкова", где измерены воздействия нагрузок на конструкцию эстакады, - говорится на официальном Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По итогам оценки было дано решение на открытие движения для автотранспорта.