Прогноз погоды в Казахстане на 19 июля опубликовали синоптики

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 июля, сообщает zakon.kz.

По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на севере и в центре в ночные и утренние часы - туман, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Карагандинской области местами туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается пыльная буря, днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 18 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

Днем на большей части Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, местами Карагандинской, Алматинской областей ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской областей ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, облачно.

Прогноз погоды на 19 июля.