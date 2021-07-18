Власти Германии предоставят более €300 млн для устранения последствий наводнения

Власти Германии предоставят более 300 млн евро в качестве срочной помощи для устранения последствий разрушительного наводнения на западе страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

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Нужны общенациональные усилия. В среду во время заседания кабинета министров я предложу две вещи. Первое - срочную помощь. При последнем наводнении были выделены намного больше €300 млн. И в данном случае потребуется, наверняка, столько же, - сообщил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

Он также отметил, что они должны создать основу для программы восстановления, с тем чтобы быстро отремонтировать разрушенные дома, дороги и мосты.

По предыдущим катастрофам мы знаем, что речь может идти о миллиардах евро, - констатировал министр.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек.

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