В ВКО продлили карантин

Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении карантинных мер в регионе, сообщает zakon.kz.

В тексте говорится, что ограничительные меры с особыми условиями продлеваются с 21 июля по 3 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Продолжается действие запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому.

Работодателей обязывают ввести дифференцированный график работы с целью недопущения скученности граждан в "часы пик": утром (с 8:00 до 10:00), вечером (с 18:00 до 20:00).

Ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Постановление вступает в силу с 21 июля.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь