Меркель: Немецкий язык не знает слов для описания разрушений от наводнения

Вызванные наводнением в Германии разрушения ужасны, картина последствий в наиболее пострадавших районах сюрреалистична, считает канцлер страны Ангела Меркель, сообщает zakon.kz.

Канцлер посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы страны и заявила, что немецкий язык не знает слов для описания произошедшей трагедии, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Welt.

Мы поддержим вас - федеральные и земельные власти будут вместе действовать, чтобы постепенно привести все в порядок в этой прекрасной местности. Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры. канцлер Германии Ангела Меркель

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Эрфт, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий разгула стихии погибли 155 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Число пострадавших - до 670.