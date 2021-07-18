Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Карабахе завершен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Карабахе окончен, сообщает zakon.kz.

На совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку глава республики подчеркнул, что Азербайджан положил конец долговременному противостоянию и выполнил резолюции Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

Азербайджан объявил о конце долгосрочного конфликта и выполнил резолюции Совета безопасности ООН. Конфликт окончен, в настоящее время необходимо подумать о мире. президент Азербайджана Ильхам Алиев

Шарль Мишель рассказал, что накануне обсудил эту проблему с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На совместном брифинге с исполняющим обязанности премьера Армении 17 июля в Ереване Мишель призвал Армению и Азербайджан "воздерживаться от использования агрессивной риторики", чтобы иметь возможность обсуждать существующие проблемы.

В сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация и начались боевые действия. Это стало продолжением многолетнего конфликта и привело к жертвам среди мирного населения. Затем стороны достигли договоренностей о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в регион прибыли российские миротворцы.