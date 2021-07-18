В ЮАР начались перебои с едой после беспорядков

18 июля 2021, 23:39
Фото: Кадр из видео

В ЮАР выстроились многокилометровые очереди за едой. Беспорядки и грабежи привели к перебоям с поставками продуктов в торговые сети, сообщает zakon.kz.

При том, что основной причиной закрытия торговых точек стали именно мародерство и разбои, передает RT.

Длинные очереди собираются и на заправочных станциях - страна сейчас также испытывает дефицит топлива.

Погромы и разграбления складов с провиантом продолжаются. Налетчики нередко выкладывают фото "трофеев" в соцсети. Недавно это помогло полиции обнаружить крупный схрон награбленного – от мебели до сантехники.

Протесты в ЮАР начались из-за ареста бывшего президента Зумы. Потом они переросли в сильнейшие за последние 30 лет беспорядки, погромы и грабежи.

По последним данным, погибли 117 человек, более 1,2 тыс. арестованы, общий урон экономике оценивается примерно в $350 млн.


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