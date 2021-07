Звезду TikTok затравили за разговор с Трампом

Аудитория популярной в социальной сети TikTok-блогерши Эддисон Рей раскритиковала девушку за то, что она поздоровалась с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает zakon.kz.

Беседа бизнесмена и блогерши состоялась во время поединка UFC между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Соответствующее видео появилось в Сети. Комментаторы затравили девушку после того, как она похлопала Трампа по плечу и поздоровалась с ним.

Фанаты Эддисон Рей решили, что она поддерживает экс-президента. Они напомнили об активистской деятельности блогерши и пристыдили девушку за беседу с Дональдом Трампом.

В Сети началась натуральная травля.

Девушка не стала никак комментировать травлю.

Рэй получила популярность благодаря танцевальным роликам, записанным под известные песни. В TikTok за ней следят почти 82 млн пользователей.

Addison Rae going to introduce herself to Donald Trump LMFAOOOOOOO pic.twitter.com/b57U4ej60Y