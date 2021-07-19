На границе с Россией у украинских пограничников отобрали оружие

Нападение на украинских пограничников произошло в Сумской области на участке границы с Россией, передает zakon.kz.

Об этом сообщило МВД страны.

В ведомстве уточнили, что нападение на пограничный наряд случилось ночью 18 июля. Напавших было трое, им удалось отобрать табельное оружие у пограничников и нанести тем телесные повреждения.

В МВД Украины заявили, что произошла попытка запугивания пограничников на границе с РФ.

Как выяснилось позднее, нападавшими оказались сотрудники Службы безопасности Украины, передает издание "Сегодня".

На время следствия они отстранены от должности.





На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные будут наказаны — безотносительно должностей и фамилий. пресс-служба СБУ