Если сейчас проявить беспечность, то зимой сами же пострадаем: Сапарбаев о работе по кормозаготовке 

На расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по заготовке и обеспечению кормами скота, регулированию подачи поливной воды. Во исполнение поручений главы государства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал в Кордайском районе и ознакомился с текущим состоянием дел в сельском хозяйстве, сообщает zakon.kz.

Первым объектом посещения стало крестьянское хозяйство "Алмаз" в Беткайнарском сельском округе. Крестьянское хозяйство под руководством Жумабека Ашкенулы сегодня крепко стоит на ногах и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие района и области.

В этом году озимой пшеницей засеяно 200 га, 50 га - ячменем, под кукурузу решили засеять 200 га, лук выращивают на 40 га.

Жумабек Ашкенулы рассказал, что уже несколько лет строит овощехранилища.

На сегодня действуют 4 овощехранилища. Объем хранения каждого из них - 2000-2500 тонн. В прошлом году здесь мы хранили не только продукцию местных товаропроизводителей, но и лук, привезенный из соседних районов. Планируем каждый год строить по одному овощехранилищу и довести их количество до 10, - говорит Ж. Ашкенулы.

В Кордайском районе построено всего 32 овощехранилища с общим объемом 40 300 тонн. Бердибек Сапарбаев поручил увеличить их количество и довести объем хранения до 100 тыс. тонн.

Глава региона отметил, что такие меры помогут стабилизировать рост цен на продукты питания. Добавим, что в настоящее время в Жамбылской области действуют 233 овощехранилища с общим объемом хранения 243,4 тыс. тонн. Принимаются конкретные меры по увеличению количества таких складов в районах и городе Тараз.

Далее аким области побывал в сельском округе Степное и осмотрел поля зерновых культур. В селах работа по заготовке кормов идет полным ходом. По словам акима сельского округа Жусипбека Спанова, цена за тюк сена варьируется от 1300 от 1500 тенге.

Если сейчас проявить беспечность, то зимой сами же пострадаем. Следует уже сейчас запасаться кормами. Нужно заготавливать сено в оврагах, руслах рек. Также необходимо собрать солому с полей после уборочных работ, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководитель отдела сельского хозяйства Адилет Каспакбаев доложил, что необходимо заготовить 471 тыс. тонны сена, чтобы провести зимовку в привычном режиме. План выполнен уже на 70 процентов.

В первую очередь мы должны все села в Кордайском районе обеспечить кормами для животных. Мелким крестьянским хозяйствам помогают крупные хозяйства. С участием акима района была проведена разъяснительная работа по недопущению продажи кормов в соседние районы, - сказал он.

В районе по поручению главы региона в каждом сельском округе создана специальная рабочая группа, которая проводит адресную работу и контролирует ход заготовки кормов.

В Кордайском районе площадь орошаемых земель составляет 39,4 тыс. га. Для решения проблемы дефицита поливной воды районным акиматом создан специальный штаб, составлены графики, вода в крестьянские хозяйства подается поочередно.

Бердибек Сапарбаев посетил крестьянское хозяйство "Нұр" в селе Алжан-ана. В этом году в хозяйстве засеяли кукурузу на 75 га из 200 га орошаемых земель.

Аким области побывал также на водохозяйственном сооружении "Чумыш" в районе Иссык-Ата Чуйской области Республики Кыргызстан.

По каналу "Георгиевский" в Кордайский район поступает 13 кубометров воды в секунду. Такого объема воды раньше не поступало. В целом, согласно договоренностям с Кыргызстаном, Казахстан должен получить порядка 22 млн кубометров воды.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение земледельцев поливной водой - стратегическая задача, и поручил акиму района контролировать ситуацию. Глава региона далее направился в поселок Гвардейский и проинспектировал ход строительства многоэтажного дома для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности. Сейчас ведется строительство трех домов по 60 квартир проектной стоимостью 833,1 млн тенге. Заместитель директора ТОО Агроспецстрой" Нурлан Серикбаев заверил, что строительные работы завершатся в течение двух месяцев.

Здесь же Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Итоги рабочей поездки глава региона подвел на совещании, прошедшем на биофармацевтическом заводе. Директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закария, руководители госорганов, представители подрядной организации, иностранные специалисты (Украина, Италия, Чехия, Германия, Китай) доложили о текущем состоянии дел на предприятии. Высказаны некоторые замечания по поводу выполнения задач, поставленных в Дорожной карте, подготовленной в соответствии с поручением Президента страны.