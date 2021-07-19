Символ крупнейшей мировой биржи Уолл-Стрит теперь и в Казахстане. Зачем и почему?

В социальных сетях не так давно начали появляться многочисленные ролики со странствующей скульптурой "Атакующего быка" по алматинским улицам. Пока пользователи соцсетей пытались разобраться, когда же бык найдет свое пристанище и не из государственной ли казны взяты деньги, бронзовую копию установили в Алматы на Кок-Тобе. Ответы на все вопросы появились чуть позже, что позволило охладить пыл жителей города.

Копию бронзовой статуи презентовала казахстанцам компания Kazancev Group для популяризации финансовой грамотности среди населения. Сегодня совершенно очевидно, что финансовое образование необходимо всем без исключения. Уровень познаний в мире финансов среди населения крайне низкий. По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в 2020 году экономически активными гражданами в Казахстане были чуть более 9 миллионов человек. При том, что в общем портфеле ПКБ 80% населения закредитовано. Но кредиты - это разные понятия с инвестициями.

Многие, не зная альтернативы и элементарных финансовых шагов для вложения средств, продолжают держать деньги на депозитах. "Именно поэтому мы открыли "Бюро финансовых инструментов" и запустили новое уникальное образовательное шоу, предоставляющее бесплатное обучение всех желающих в области инвестирования и финансовой грамотности, - проинформировал глава компании Дмитрий Казанцев.

Обучение финансовой грамотности проводится в три этапа, где будут рассматриваться такие темы: управление бюджетом, заемные средства, накопления, инвестирование, альтернативные источники доходов и сбережений, финансовые риски, налоговая компетентность. Используемая методика и подходы включают в себя проведение бесплатных онлайн-тренингов для популяризации финансовой грамотности среди казахстанцев.



Уже 26 июля стартует новый формат обучения. Это будет первое бесплатное образовательное онлайн шоу в Казахстане под названием "Твои деньги в твоих руках".

На протяжении трех дней спикеры затронут такие темы:

- как устроены депозиты и почему они обесценивают ваши деньги каждый год;

- девальвация, или Как защитить свои деньги;

- что такое сложный процент и как он работает;

- как сохранить свои деньги и не попасть в руки мошенников;

- какие виды инвестирования существуют;

- какие риски есть в инвестировании;

- как устроен рынок ценных бумаг;

- для чего нужен брокер и как подобрать грамотного биржевого эксперта;

- лайфхаки - как ускоренно закрыть свои кредиты;

- что выгоднее - взять ипотеку или накопить на квартиру;

- чем отличаются рациональные траты от экономии;

- для чего необходимо вести семейный бюджет;

- что должны знать вы, ваши дети и внуки о деньгах;

Если вы хотите изменить свое отношение к деньгам, то регистрируйтесь по ссылке.