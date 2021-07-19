ForteBank признан лучшим в Казахстане по версии Euromoney. При определении победителей учитывается поддержание высоких стандартов беспристрастности, справедливости и точности.

Свою признательность от имени банка-лидера выразил председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Я благодарю жюри Euromoney за высокую оценку нашей работы. Эта награда подтверждает, что, несмотря на непростые времена, связанные с пандемией, наш банк выбрал правильную стратегию, которая позволяет нам расти и предлагать клиентам качественные услуги и продукты. Я благодарен каждому клиенту Forte за их доверие и лояльность, а также каждому сотруднику - за упорную работу и вклад в развитие банка, - сказал он.

По словам редактора журнала Euromoney Люси Фитцджордж-Паркер, разумное управление и стремительные инновации помогли ForteBank укрепить свои позиции восходящей звезды на конкурентном банковском рынке Казахстана в прошлом году и сделать четвертый в стране банк достойным лауреатом премии "Лучший банк Казахстана".

Впечатляющая прибыль была уравновешена прочными финансовыми показателями, в то время как запуск набора экосистемных продуктов заложил основу для будущего роста, - добавила она.

Как сообщили в Euromoney, отмеченные Премией за высокое качество (Awards for Excellence) финансовые институты сохраняют репутацию сильных банков и отлично справляются с трудностями банковской деятельности в условиях современного мира. Они могут гарантировать клиентам первоклассный сервис и, соответственно, пользуются большим доверием вкладчиков.

В прошлом году мы получили почти 1000 заявок от банков в рамках нашей региональной и страновой программы награждения, которая охватывает более 50 региональных наград и награды лучших банков почти из 100 стран, - подытожила редактора журнала Euromoney Люси Фитцджордж-Паркер.

ForteBank - казахстанский частный банк, являющийся одним из ведущих на рынке банковских услуг и занятый в сфере уже более 20 лет. Входит в пятерку крупнейших по республике. Головной офис находится в Нур-Султане, сеть охватывает всю страну - в общем 20 филиалов и более 100 отделений. В августе прошлого года занял третье место по объему активов.

Euromoney - ежемесячный журнал, выпускающийся с 1969 года, на сегодняшний день считается самым авторитетным в банковском мире. С 1992-го он начал ежегодно присуждать награды за лучшие достижения в области банковского дела, финансов и инвестиций. Причем уровень того или иного банка издание оценивает по собственной системе: посредством проверки годовых отчетов и с учетом результатов опроса национальных и зарубежных партнеров.

ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. За последние время ForteBank был второй раз признан "Лучшим банком Казахстана" по версии издания Asiamoney, в третий раз был признан "Банком года в Казахстане" по версии журнала The Banker, а также четвертый год подряд "Лучшим банком Казахстана" по версии журнала Global Finance.