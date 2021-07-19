Изменились правила проведения обучения и проверок знаний по безопасности и охране труда

В Казахстане вводятся в действие изменения в Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, сообщает zakon.kz.

Соответствующий приказ министра труда и социальной защиты населения РК был подписан 29 апреля 2021 года.

Согласно изменениям, обучение и проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда осуществляется не реже одного раза в год.

Руководители и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда, периодически, не реже одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в учебных центрах, - говорится в документе.

Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда проводится в очной форме или дистанционно по сетевой технологии в oнлайн режиме.

Учебные центры должны иметь материально-техническую базу, включающую в себя:

учебный класс (собственный или арендуемый), оснащенный аудио-, видеотехникой;

компьютеры для тестирования;

наглядные пособия по различным темам обучения;

учебно-методические материалы (периодические издания).

Для организации учебного процесса при дистанционном обучении необходимо наличие у учебного центра:

образовательного портала со страницами, содержащими учебно- методическую и организационно-административную информацию для обучающихся и учебного контента; мультимедийных классов с возможностью проведения обучения в онлайн режиме (видеоконференции) через сеть интернет.

Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. В состав экзаменационной комиссии включаются руководитель учебного центра, специалисты государственных органов надзора и контроля (по согласованию), представитель работников, а также преподавателей профильных учебных заведений, юристов и инженерно-технических работников и специалистов служб безопасности и охраны труда крупных промышленных организаций, имеющих высшее или послевузовское образование, а также опыт работы не менее 5 лет в области безопасности и охраны труда и сертификат о прохождении обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда.

Для проверки знаний у ответственных работников экзаменационная комиссия проводит тестирование.

Процесс тестирования фиксируется видео- и аудиозаписью с целью идентификации экзаменуемых лиц и контроля самого процесса. Запись сохраняется в течение шести месяцев.

Ответственные работники, не прошедшие проверку знаний по безопасности и охране труда, отстраняются от работы до ее повторного прохождения.

Приказ введен в действие с 15 июля.