Как остановить коронавирус во всем мире в 2021 году, рассказал биотехнолог

19 июля 2021, 11:02
Фото: pixabay.com

Руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, сколько обычно длятся пандемии респираторных инфекций, передает zakon.kz.

Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора, - сказал он РИА Новости.

По его словам, за три сезона обычно формируется во всем мире коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации.

Если будет, тогда, может быть, мы остановим пандемию к концу второго года во всем мире. Александр Семенов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?