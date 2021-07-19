Абылкаир Скаков: Областной акимат не может подменять собой горакимат

19 июля был назначен новый аким Павлодара. Им стал Асаин Байханов, ранее занимавший должность заместителя акима Павлодарской области.

Ставя задачи перед новым градоначальником, глава региона Абылкаир Скаков подверг критике работу предшественника Байханова, констатировав неэффективное бюджетное планирование, которое в числе прочего обернулось провалом в проведении конкурса на борьбу с комарами.

Из-за неэффективного планирования бюджета и госзакупок в городе в этом году есть серьезные пробелы по срокам ремонта дорог, благоустройства и другого. А проведение конкурса на борьбу с гнусом городской акимат вообще провалил. Сроки – это только часть дела. Большие вопросы по качеству подрядных работ. Необходимо значительно усилить, я сказал бы, ужесточить, контроль над деятельностью подрядных организаций, - сказал Скаков.

Он подчеркнул, что в городском акимате должны всегда знать о проблемах областного цента и решать их "быстро, мобильно, эффективно".

Но на деле нередко выходит так, что здесь упускают время и приходится подключаться мне, моим заместителям или руководителям областных управлений. Областной акимат не может подменять собой городской акимат, - заявил аким Павлодарской области.

Абылкаир Скаков поручил новому акиму Павлодара взять все эти вопросы на постоянный контроль. Кроме того, в приоритете должны быть и вопросы подготовки к отопительному сезону, отметил глава региона.

Напомним, в этом году в городском акимате не состоялся тендер на дезинсекционные работы против гнуса. В областном акимате задействовали своего подрядчика для борьбы с комарами и мошкарой на территории города.