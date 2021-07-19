Мажилисмены: Вопросы дефицита воды и кормов требуют комплексного решения

Депутаты Мажилиса в ходе выездов в регионы изучают ситуацию, а также анализируют меры, необходимые для решения вопросов дефицита воды и кормов в районах, страдающих от засухи, передает zakon.kz.

Заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаев, а также депутаты, члены фракции партии Nur Otan Галым Амреев, Бакытбек Смагул, Геннадий Шиповских и депутат Мажилиса от партии "Ак жол" Берик Дюсембинов в Кызылординской области посетили, прежде всего, Аральский район, в котором введен режим ЧС.

Мажилисмены побеседовали с жителями, а также уделили отдельное внимание тому, как местные власти решают проблемы нехватки кормов, вызванные засухой из-за дефицита воды. При этом парламентарии подчеркнули, что данный вопрос находится на контроле Президента страны Касым-Жомарта Токаева, поручившего разработать и реализовать комплекс мер по поддержке фермеров.

Депутаты Мажилиса также побывали в Казалинском, Кармакшинском, Жанакорганском районах Кызылординской области.

При этом особое внимание уделено вопросам водообеспечения региона. Мажилисмены ознакомились с работой Басыкарского гидроузла, встретились с предпринимателями, занимающимися животноводством. Основной вопрос, волнующий аграриев - обеспечение водой, предоставление отсрочки по кредитам, взятым для посевных работ. Для жителей сел Шакен и Аксуат, расположенных в отдаленной местности Казалинского района, наиболее актуальными вопросами в этом году стали нехватка кормов, питьевая вода, газификация.

По мнению депутатов Мажилиса, дефицит воды, кормов - это глобальная проблема, для решения которой необходим комплекс мер, в том числе и на межгосударственном уровне.

Необходимо активизировать работу для увеличения поступления воды в Шардаринское водохранилище в вегетационный период, реализовать проекты по концентрации паводковых вод. Также важно создать условия для широкого внедрения водосберегающих технологий для орошения и возделывания сельскохозяйственных культур. С учетом специфики Кызылординской области необходимо принять меры по диверсификации структуры посевов с сохранением баланса водопотребления на нужды вегетации и экологии.

Депутаты Мажилиса обсудили сложившуюся ситуацию, а также поднятые вопросы на заседании регионального общественного совета по развитию аграрного сектора. Как отметили мажилисмены, все предложения будут проработаны и направлены в Правительство и профильные министерства для принятия конкретных решений.