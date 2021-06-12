Столичный ресторан провел "кудалык"

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города.

11 июня в трех районах Нур-Султана были выявлены 5 нарушений карантина, передает официальный сайт акимата города.

Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности нижеприведенные заведения.

В районе Сарыарка компьютерный клуб «Атом» по Сарыарка 11 работал с несоблюдением масочного режима. Также в этом районе атмосферный клуб «Понаехали» ул. Косшыгулулы 14 функционировал, несмотря на запрет.

В Есильском районе Гриль-бар «Cabera» ул. Д. Кунаева 12/1 и Галерея баров «Зима» по адресу Коргалжинское шоссе 2 работали с нарушениями режима карантина.

Нарушение режима карантина также было выявлено в Банкетном зале «Алтын адам» по улице Майлина 33 района Алматы. Здесь был проведен «кудалык» с большим количеством гостей.

Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.