Турнир по стритболу "NUR-SULTAN CUP" стартует в столице

В столице Казахстана с 19 июня по 1 августа пройдет турнир по стриболу «NUR-SULTAN CUP».
Об этом сообщает официальный сайт акимата города.
Игры первенства будут проходить исключительно в выходные. В соревновании могут принять участие девушки и юноши в категории U 16 и U 18.
В каждой команде должно быть по 4 игрока (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Турнир пройдет в 4 районах столицы:
- Ботанический парк;
- Триатлон парк;
- Мост Евразийского национального университета;
- Микрорайон Самал-3.
Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами. Также, победителям и призерам от имени организаторов будут вручены стритбольные формы.
Номер для регистрации:
Д. Туратович - 8 707 913 91 38
Организаторы: акимат города Нур-Султан, ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан».
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