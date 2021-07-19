Что изменилось в прокурорском надзоре

Генеральный прокурор РК своим приказом от 12 июля 2021 года внес изменения в части организации прокурорского надзора, сообщает zakon.kz.
В новой редакции изложена Инструкция по организации надзора за законностью деятельности госорганов, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам.
Деятельность органов прокуратуры по организации надзора включает в себя:
Проверки в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц назначаются и проводятся прокурором для защиты прав, свобод и законных интересов:
Также говорится, что проверки в деятельности субъектов предпринимательства прокурор инициирует в виде ходатайства, обращенного к Генеральному прокурору либо лицу, его замещающему, и проводит на основании его последующего поручения.
Кроме того, в новой редакции изложены Правила проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Приказ введен в действие с 16 июля 2021 года.
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