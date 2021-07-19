Найден мужчина, пропавший в горах Заилийского Алатау

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли пропавшего мужчину на леднике пика Маншук Маметовой, сообщает zakon.kz.

19 июля во время обследования ледника пешая группа сотрудников РОСО обнаружила мужчину. Он сильно замерз, спасатели предоставили ему теплую одежду. В медицинской помощи он не нуждался. На данный момент оперативная группа РОСО спускается вместе с туристом с гор. пресс-служба МЧС РК

18 июля турист пропал в горах Заилийского Алатау. Поиски велись спасателями РОСО совместно с альпинистами Федерации альпинизма. К поиску пропавшего был задействован вертолет АО "Казавиаспас".