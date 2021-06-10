113 тысяч астанчан получили оба компонента вакцины

Наращивание темпов вакцинации, а также открытие прививочных центров в столице уже дают свои плоды.

В Нур-Султане более 170 тысяч получили 1 компонент вакцины, а полную иммунизацию прошли 113 тысяч горожан. Об этом на онлайн-брифинге «О темпе вакцинации населения и эпидемиологической ситуации в столице» рассказала исполняющий обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова, сообщает официальный сайт акимата города.

На сегодня более 170 тыс. человек получили 1 компонент вакцины (26% от подлежащего контингента). Полностью завершили курс иммунизации свыше 113 тысяч граждан (18% от подлежащего контингента). В остатках имеется более 59 тыс. вакцин первого компонента, более 55 тыс. второго компонента, - рассказала Алия Рустемова.

По ее словам, в Нур-Султане в 3 раза увеличено количество пунктов вакцинации. В наличии имеется 3 вида вакцин: российский Спутник – V, отечественная QazVac и китайская - Hayat-Vacs.

Также для обеспечения доступности населения к данной услуге, были развёрнуты прививочные пункты в 8 торгово-развлекательных центрах (Хан-Шатыр, MegaSilkWay, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сары арка, Евразия, магазин Мечта) и 1 рынок - Алем.

В заключении она отметила, что более 29 тысяч человек было привито в пунктах вакцинации, расположенных в торговых домах.