Как столичный Центр занятости помогает в трудоустройстве горожан

С начала года в столичный Центр занятости населения обратилось свыше 8 тысяч человек в поисках работы. Корреспондент газеты «Вечерняя Астана» выясняла, как безработным помогают в трудоустройстве, передает официальный сайт акимата города.

Каждый день в столичный Центр занятости обращаются безработные. Подходящие вакансии ищут жители разного возраста, разных статусов, в том числе люди с ограниченными возможностями, а также лица, состоящие на учете в службе пробации.

Актуальная статистика

В прошлом году Центр занятости принял 29709 жителей столицы, из них удалось трудоустроить 19291 человека. С начала этого года сюда обратилось 8762 соискателя. Устроилось на работу свыше 5 тыс, в том числе более 2 тыс. через электронную биржу труда.

Постоянные рабочие места нашли 2515 человек. В настоящее время в Центре занятости состоит на учете 4955 безработных, в их числе молодежь до 29 лет – 1458 человек.

«Центр занятости города Нур-Султана работает в тесном контакте с работодателями для расширения сферы занятости. Наши специалисты ведут постоянную работу с ними по сбору вакансий и пополнению вакантных мест через личный кабинет посредством интернет-портала Enbek.kz «Электронная биржа труда». Рассылаются письма об услугах, оказываемых Центром занятости, осуществляется мониторинг работодателей города, использующих интернет-сайты Head Hunter, OLX и др. Наши специалисты следят за акуальностью вакансий, для этого уточняют информацию в базе данных, так как по истечении месяца вакансии автоматически уходят в архив», – рассказали в Центре занятости.

Каждую неделю работники Центра занятости проводят онлайн-совещания, в которых принимают участие работодатели, представители Палаты предпринимателей, Управления занятости и социальной защиты столицы. С начала года прошло 14 онлайн-встреч с предприятиями города. Главная тема всех этих встреч – трудоустройство жителей.

К слову, сегодня с Центром занятости населения сотрудничает 45 569 работодателей города. Все это результат работы наших специалистов и руководства, говорят в Центре занятости.

Одним из способов рассказать об актуальных вакансиях на рынке труда столицы остаются ярмарки вакансий. С учетом карантинных ограничений теперь они проходят в онлайн-режиме. В этом году в столице организовали девять онлайн-ярмарок вакансий, одна из них для людей, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете служб пробации.

Самые нужные вакансии

Сегодня на столичном рынке труда востребованы специалисты в сфере строительства, торговли, питания и здравоохранения, в особенности рабочие, водители грузовиков, монтажники. Учитывая активные темпы строительства в городе, на рынке труда востребованы прорабы, мастера, каменщики, арматурщики, инженеры-сметчики, бетонщики, инженеры производственно-технического отдела, разнорабочие.

Дефицит кадров наблюдается в сфере торговли. Здесь особенно нужны продавцы, кассиры, менеджеры, супервайзеры и мерчендайзеры. Что касается сервиса общепита, здесь всегда требуются повары, кухонные работники, пекари и кондитеры.

Другая важная сфера жизни города, где всегда востребованы специалисты своего дела, – медицина. В структурах здравоохранения сохраняется дефицит работников. Среди самых востребованных вакансий в области медицины – врачи различных специализаций, медицинские сестры и медбратья, фармацевты. Также столичному рынку труда всегда нужны учителя – начальных классов, русского языка и литературы, математики, а также воспитатели детских садов.

«Сейчас много возможностей найти работу, получив востребованную профессию. Действуют курсы по обучению востребованным специальностям. В этом году через Центр занятости 200 человек обучались на курсах профессионального образования, переподготовки, а 146 астанчан приступили к профессиональному обучению», – отмечают в Центре занятости.

Помощь в открытии своего дела

Здесь рассказали, что в прошлом году в столице для реализации новых бизнес-идей были предоставлены гранты на 561 проект. В этом году планируется выдать еще 400. Их смогли получить представители социально уязвимых слоев населения, многодетные и малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, получатели АСП. В настоящее время одобрено 176 грантов, выплачено 150.

Претендовать на получение государственных грантов могут безработные, предприниматели, которые прошли курс обучения по проекту «Бастау бизнес», или те, кто завершил обучение в рамках первого направления программы. Участникам программы, планирующим реализовать стартовый бизнес, безвозмездно и безвозвратно предоставляется грант, состоящий из 200 месячных расчетных показателей (свыше 500 тыс. тенге).

«Что касается действующих программ и возможностей для трудоустройства, по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы реализуются программы активных мер трудоустройства, в том числе «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Также стартовала программа «Общественные работы» для студентов и учащихся старших классов на время летних каникул. Информация о вакансиях обновляется ежедневно и публикуется в социальной сети «Инстаграм» (@czn_astana @ czn.kz). Также ее можно услышать каждый день в эфире радио «Astana fm» – в 11.00 на русском языке и в 16.00 – на казахском», – уточнили в Центре занятости.

Во время пандемии и карантина услугами Центра занятости можно воспользоваться дистанционно. Для этого нужно зайти на сайт электронной биржи труда enbek.kz, пройти регистрацию и выбрать интересующую вакансию. Также на этом интернет-ресурсе можно воспользоваться услугой назначения социальных выплат в случае потери работы. Все подробности моно узнать у специалистов Центра занятости по телефонам: 57-88-88, 57-87-00, 8 777 116 82 76.