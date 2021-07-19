"Летающий" Максим Галкин рассмешил фанатов

19 июля 2021, 14:44
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Знаменитый российский юморист, пятый супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин рассмешил своих фанатов фотографией в соцсети, сообщает zakon.kz.

Всем дарю заряд энергии на неделю, - подписал он снимок, опубликованный в Instagram.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

К моменту написания заметки его фотография набрала более 116 тыс. лайков. Публикация была сделана более одного часа назад.

"Шампанское во мне также увеличивает прыгучесть! Браво, Максим! Красиво все в этом кадре!"

"Spiderman нервно курит в сторонке"

"Фантастика, как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе"

"Господи, я ожидала увидеть все, что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было"

"Едрид Мадрид! Прям Джеки Чан!" - написали фолловеры юмориста, сопроводив свои записи смеющимся смайликом.


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