Для более 100 объектов образования столицы провели занятия по антитеррористической подготовке

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму столичного Департамента полиции совместно с городским Управлением образования провели занятия по антитеррористической подготовке с руководством, персоналом объектов дошкольного образования.

К лекции на платформе «Zoom» были подключены более 100 учреждений образования относящихся к объектам, уязвимых в террористическом отношении, сообщает официальный сайт акимата города.

В рамках онлайн-встречи было разъяснено законодательство Республики Казахстан в сфере антитеррористической защищенности объектов УТО. Участники также обсудили действия при угрозе совершения акта терроризма, и оказание помощи в организации профилактических мероприятий и действий в чрезвычайных ситуациях, направленных на сохранение жизни и здоровья людей. Вместе с тем, слушателям напомнили о недопущении распространения заведомо ложного сообщения об акте терроризма. За него, к слову, предусмотрена уголовная ответственность по ст.273 УК РК в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, профилактическую онлайн-встречу провели и для студентов первого курса Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина. Стражи порядка дали методические рекомендации по вопросам предупреждения проявлений деструктивных идей среди молодежи, а также по обеспечению антитеррористической защищенности.

Целью данной лекции является предупреждение проявлений деструктивных идей среди молодежи, а также повышение уровня религиозной грамотности. Особое внимание уделено усилению профилактики религиозного экстремизма в обществе, прежде всего, в молодежной среде, а также формированию у населения религиозного сознания, соответствующего традициям, культуре и ценностям светского государства. Цель данных рекомендаций – оказание помощи в организации профилактических мероприятий и действий в чрезвычайных ситуациях, направленных на сохранение жизни и здоровья людей, - прокомментировали в ДП города.