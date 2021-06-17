Колизей уличного спорта установят в студенческом парке столицы

Колизей уличного спорта NS street life будет установлен в студенческом парке со стороны ул. Мунайтпасова, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Двухуровневая мультифункциональная арена уличного спорта призвана развивать массовый спорт.

Там планируется проводить соревнования по баскетболу, футболу, турниры по боксу и танцевальные состязания. Зимой трибуна может трансформироваться в ледовый каток. Работа по установке конструкции начата. Запустить новую точку притяжения для всех любителей спорта планируется в июле.

В рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» взят курс на создание общественных пространств, парковых зон, комфортной городской среды, в т.ч. инфраструктуры для популяризации массового уличного спорта. Учитывается принцип полицентричности, чтобы такие площадки были в каждом районе, - отметил руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев.

Арена уличного спорта NS street life будет иметь четыре входа, посадочные трибуны по периметру. На втором уровне предусмотрены теневые навесы. Количество посадочных мест на первом уровне - 350 человек, на втором - около 100.

Пустующая территория станет лучшим местом для спортивных состязаний. Тогда как тихая зона для йоги будет организована в парке им.Ататюрка. В Колизее уличного спорта можно будет параллельно проводить несколько соревнований одновременно - внутри и снаружи, - отметил руководитель Центра урбанистики Елнар Базыкен.

Всего в столице в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» в текущем году планируется благоустроить 160 дворов и общественных пространств.