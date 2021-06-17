Комплекс мер по улучшению экологии принят в Нур-Султане

Акиматом Нур-Султана уделяется особое внимание мерам по улучшению экологии города. Работы ведутся по нескольким направлениям: это проведение газификации, масштабное озеленение, модернизация работы ТЭЦ, внедрение экологически чистых видов транспорта, строительство площадки для складирования и переработки стройотходов, сортировка ТБО и т.д.

Первое. Газификация частного сектора

В городе продолжаются работы по газификации. Только в прошлом отопительном сезоне (2020-21г) возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. В прошлом году в жилых массивах столицы построено 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей. В текущем году планируется построить еще 317 км сетей, 170 км из них уже построены за первого полугодие 2021 года.

В новом отопительном сезоне возможность подключения к газу получат жители еще 7 жилых массивов столицы.

Газификация города позволит значительно улучшить экологию. Также ряд водогрейных котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 были переведены на газ. Остальные котлы будут переведены на газ в этом году.

Второе. Массовое озеленение

Ежегодно в городе становится все больше зеленых зон, парковых территорий и т.д. Только в текущем году будет высажено порядка 1 млн зеленых насаждений (деревья, кустарники и т.д). В том числе работы ведутся в «зеленом поясе» столицы, который является легкими города.

Третье. Внедрение экологически чистых видов транспорта

Для сокращения в атмосферу вредных веществ, ранее акиматом города на линию было выпущено 100 электроавтобусов. Преимущества данных электроавтобусов в том, что они не выбрасывают в окружающую среду вредные вещества. Для того чтобы планомерно увеличивать количество подобных экологических автобусов в городе ведется строительство современного парка с электроавтобусами.

Четвертое. Модернизация мусороперерабатывающего завода

Уже в текущем году будет запущена работа площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда». На площадке предусмотрена установка дробильного комплекса, который будет перерабатывать стройотходы, что также упростит процесс утилизации отходов.

Кроме того, будет продолжена модернизация мусороперерабатывающего завода. Также проводятся работы по отдельному сбору твердых бытовых отходов, недопущению появления несанкционированных свалок, экологические субботники и т.д.

Все данные меры будут продолжены. Тем не менее, от культуры и личного отношения человека к природе зависит общий вклад в улучшение экологии.