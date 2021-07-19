Нефть подешевела

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $72 за баррель, передает zakon.kz.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE снижается на 2,31%, до $71,87 за баррель, - говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 14:27 по времени Нур-Султана.

Отмечается, что ниже $72 за баррель цена Brent в последний раз находилась 11 июня.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов по состоянию на 14:25 по времени Нур-Султана, мировые цены на нефть 19 июля днем ускорили снижение до 2,4%.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,41% - до $71,82 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,31% - до $69,91 за баррель, августовские фьючерсы на WTI - на 1,8%, до $70,52. Утром нефть дешевела в пределах 1%, - говорится в сообщении.

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