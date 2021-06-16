Новую платформу для абитуриентов запустили в столице

Какие нововведения были внедрены при приеме абитуриентов в колледжи рассказали в управлении образования на брифинге «О поступлении в колледжи технического и профессионального образования (ТиПО)». Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

По словам заместителя руководителя управления образования Риммы Имангазиновой, теперь у будущих студентов есть больше возможностей для выбора специальности.

Если ранее прием проводился в колледжи уже на утвержденные места по госзаказу, то по новому механизму – абитуриенты сами будут выбирать колледжи и специальности, т.е. госзаказ размещается по итогам фактического приема в колледжи по выбору абитуриента. Это обеспечит прозрачность распределения госзаказа и прием абитуриентов в колледжи, - заявила Римма Имангазинова.

Еще одним новшеством станет платформа, которая позволит абитуриентам проанализировать свои умения и лучше подобрать себе будущую специальность.

«В этом году впервые всем выпускникам школ будет предоставлена возможность пройти профессиональную диагностику через информационную систему. В итоге абитуриенты получат рекомендации к получению той или иной специальности, ознакомятся с картами рекомендуемых профессий. Итоги профессиональной диагностики носят рекомендательный характер и дает возможность в принятии решения при выборе профессии», - сообщила заместитель руководителя управления образования.

Напомним, прием в организации ТИПО начинаются с 25 июня, документы принимаются двумя путями: через веб-портал «электронного правительства» либо при обращении непосредственно в колледж, совершеннолетними лично, несовершеннолетними - в присутствии законного представителя.

При поступлении на учебу в организации ТиПО, предусмотрены квоты по 9 категориям (инвалиды 1, 2 групп, дети-инвалиды и их воспитывающие семьи, сельская молодежь, определяющая социально-экономическое развитие села, дети-сироты, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, категории «кандас»).

Все квоты должны быть подтверждены документом, подтверждавшим статус абитуриента.