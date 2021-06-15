Нарушителей самоизоляции будут штрафовать в Нур-Султане

Горожане, нарушающие режим карантина и самоизоляции, будут привлекаться к ответственности. Сумма штрафа составит почти 90 тыс. тенге (30 МРП).

На сегодняшний день на объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», выявлено 3550 посетителей, нарушающих домашний карантин. Среди них – 1651 посетителей со статусом «красный» - инфицированные Covid-19, у 1899 посетителей статус «желтый» - близкие контактные. Вопросы предупреждения распространения коронавирусной инфекции рассмотрены на заседании городского штаба акимата Нур-Султана под руководством акима столицы Алтая Кульгинова.

Мониторинговым группам по соблюдению карантинных мер поручено усилить работу. Кроме того, мобильные группы также будут проверять объекты предпринимательства, которые участвуют в проекте «Ashyq»: проверяют ли статус посетителей, соблюдаются ли санитарные нормы, временные ограничения и т.д. В случае нарушений и несоблюдения карантинных мер, объекты будут закрываться.

Кроме того, сами горожане, которые нарушают режим самоизоляции и посещают места массового скопления людей, тем самым заражая окружающих, также будут привлекаться к ответственности. Сумма штрафа составляет почти 90 тыс. тенге (30 МРП).

«Несмотря на то, что идет тенденция по снижению распространения коронавируса, город все еще находится в красной зоне. Снижение заболеваемости идет за счет вакцинации. Только увеличив число вакцинированных и сформировав коллективный иммунитет, мы сможем побороть коронавирус.

Что касается людей, которые заведомо зная о том, что они болеют коронавирусом или являются близкими контактными, нарушают режим самоизоляции и выходят в места массовых скоплений – у них нет никакой ответственности ни перед своими родными и близкими, ни перед обществом. Их будем штрафовать и привлекать к ответственности.

Они не берут в расчет то, что такие же безответственные как они, могут заразить их родных. И нет гарантии, что их организм сможет побороть коронавирус. Поэтому мы вынуждены принять жесткие меры. Все это делается ради безопасности горожан, ради безопасности всего города», - сказала главный госсанврач столицы Саркыт Бейсенова.