За первое полугодие грузооборот на КПП "Хоргос" в Синьцзяне превысил 18 млн тонн

Согласно статистике таможни Хоргос на 18 июля, с января по июнь этого года объем импортных и экспортных грузов в Хоргосе превысил 18,68 млн тонн, увеличившись более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по объему обработанных грузов экспорт-импорт Хоргос занял первое место среди всех таможенных переходов Синьцзяна.

Согласно данным, к основным импортируемым товарам относятся природный газ, древесина, железная руда, зерновые и масличные культуры, а также солодка. Экспортными товарами являются в основном механические и электрические изделия, одежда, обувь, текстильные ткани и изделия, фрукты и овощи, которые в основном экспортируются в страны Центральной Азии и Россию.

Директор компании "Khorgos International Trading Company" Ю Чэнчжун сообщил:

В первом полугодии наша компания экспортировала 25 000 тонн товаров на общую сумму 350 миллионов долларов США. Основными экспортными товарами являются фрукты и овощи, лепешки, предметы первой необходимости и т. д. Произведенные в Хоргосе лепешки пользуются большим спросом в Центральной Азии, заказы продолжают расти, было экспортировано более 3 миллионов лепешек. По нашим оценкам, к концу этого года экспорт товаров составит 50 000 тонн, а объем сделки составляет 700 миллионов долларов США.

Под влиянием эпидемии коронавирусной инфекции народное правительство города Хоргос одновременно, реализовывая политику предотвращения завозных случаев заражения, ​​усилило поддержку повышения эффективности таможенного оформления, сокращения затрат на логистику предприятий и финансовой поддержки; проработало вопрос координации таможни, железных дорог и других служб для ускорения обслуживания и создания благоприятной среды для внешнеторговых операций.

Начальник общего отдела таможни Хоргос Юань Хуэйпин сообщил:

Мы в полной мере проводим реформировании таможенных операций, предоставляя компаниям персонализированные инструкции по таможенному оформлению и услуги по таможенному оформлению, оптимизируя бизнес-среду и прилагая все усилия для содействия обновлению модели таможенного надзора в Хоргосе. Внедряем новшества, оптимизируем и принимаем многочисленные меры, чтобы помочь поездам маршрута "Китай-Европа" повысить их качество и эффективность.