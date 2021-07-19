Сдают на "тройку" - Токаев о работе акимов в пандемию

Касым-Жомарт Токаев на заседании заявил об "экзамене" для руководителей регионов, сообщает zakon.kz.
Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на "тройку", - отметил он.
Президент: Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку».— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021
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