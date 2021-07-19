Кто поджег живую собаку, выясняют полицейские

На выходных соцсети всколыхнуло сообщение о бесчеловечном поступке - неизвестные подожгли живую собаку. Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, сотрудники полиции начали расследование по этому факту, передает zakon.kz.

Вопиющий факт жестокого обращения с собакой не оставил равнодушным и меня. Незамедлительно начал выяснять, где дерзкое преступление имело место быть, чтобы принять меры по установлению изверга и привлечению его к ответственности. Предварительно, речь идет о Павлодарской области, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Абдрахманова, сотрудники полиции начали производство досудебного расследования по зарегистрированному в ЕРДР уголовному делу.

Однако в Департаменте полиции Павлодарской области не подтвердили информацию, что это жестокое обращение с животным произошло в этой области, сказали, что выясняют ситуацию.

По закону, за жестокое обращение с животным грозит штраф в размере до 120 МРП (350 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов. Максимальное наказание за такое деяние – арест на срок до 30 суток.