Токаев высказался о низкой оснащенности служб скорой помощи

Касым-Жомарт Токаев на заседании высказался о низкой оснащенности служб скорой помощи и ковидных больниц, сообщает zakon.kz.

По его словам, нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования.

В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию, - уточнил он.

Президент заявил, что такая ситуация недопустима.

Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов. Персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов, - сказал глава государства.

Президент: Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов. Персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

Кроме того, Токаев заявил, что с учетом перепрофилирования коек в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций.

В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней, - подытожил Президент.