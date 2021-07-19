В Нур-Султане среди вакцинированных определены победители розыгрыша

В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, сообщает zakon.kz.

По данным официального сайта акимата Нур-Султана, участие во втором розыгрыше еще двух iPhone12 и других ценных призов приняли вакцинированные в период с 7 июля по 16 июля включительно. Розыгрыш прошел в прямом эфире 17 июля (суббота) в 17:00ч на страницах акимата г. Нур-Султан в социальных сетях (Facebook, YouTube).

Таким образом, обладателями еще двух iPhone12 стали №39137 - Аккушкаров Азамат и №13011 Игликова Сандигуль, холодильник от магазина "Sulpak" выиграла №14964 Нурекешова Нурсулу, телевизор от магазина "Sulpak" - №14080 Савицкая Нина, микроволновку от магазина "Sulpak" - №34262 Нуржанов Дамир, умную колонку с Алисой от сети магазинов "Мечта" выиграл Куанышбеков Расулбек, ультразвуковой увлажнитель воздуха от сети магазинов "Мечта" - №41207 Дуиесинова Диля, видеорегистратор от магазина "Белый ветер" - №25842 Жунусбеков Азамат.

Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом будет проводиться еженедельно до конца лета. Напомним, первый розыгрыш двух iPhone12 и других ценных призов прошел 9 июля. Тогда участие в автоматическом розыгрыше принимали участие вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 6 июля включительно.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Стоит отметить, что сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Министерства здравоохранения РК. Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA "Silk Way" объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.