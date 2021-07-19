В Алматинской области 8-летний мальчик победил опытных дрон-рейсеров

В Алматинской области прошло республиканское соревнование дронов "JETISY Эрон Дрон". Воздушные ралли прошли в зоне отдыха Текесу Ескельдинского района. В соревнованиях приняли участие 16 профессиональных пилотов, половина из которых представляли город Алматы, а также Караганду и Актау.

Беспилотники прошли сложные препятствия. Для обзора пилоты дронов используют систему FPV (First Person View), надевают специальные FPV-очки, на которые выводится изображение с бортовой камеры, и пилотируют коптером с помощью пульта управления.

Победителям FPV соревнований были вручены денежные сертификаты и благодарственные письма. Так, I место и 1 млн тенге завоевал Ануар Накысов из города Алматы, II место и 500 тыс. тенге досталось Тимофею Муравьеву из города Караганда, а III место и 250 тыс. тенге по праву занял Олег Сугатов из города Алматы.

Отметим, организаторами ежегодного мероприятия выступил региональный проектный офис "Рухани жаңғыру".

Самому молодому дрон-рейсеру Тимофею Муравьеву из города Караганда 8 лет, мальчик участвовал в соревнованиях вместе со своим отцом.

По словам технического организатора Александра Ли, техника пилотирования дрона у Тимофея Муравьева уникальная, похожая на европейских топовых пилотов.

Я батарейку и мотор совсем не жалел, я думал только о победе. Для меня эти соревнования были не слишком сложными и не слишком тяжелыми. В будущем я буду участвовать на соревнованиях и хочу привлекать своих друзей к дрон-рейсингу, - сказал самый юный, но не менее талантливый участник соревнований Тимофей.

"Я занимаюсь дрон-рейсингом достаточно давно, примерно 8 лет, за это время много что изменилось, поменялись компоненты, электроника, прошивка. Раньше я заказывал, дроны с Алиэкспресс ждал три месяца, потом собирал, шел на поле, разбивал и опять все по кругу. Конечно, сейчас процесс идет быстрее, можно за полгода поднять хороший уровень, а в то время мне потребовалось года два, чтобы грамотно научиться управлять аппаратом. На самом деле на этих соревнованиях я чудом победил, у моего маленького соперника в конце сдали нервы, он немного ошибся, поэтому мне удалось вырваться вперед", - сказал победитель Ануар Накысов.

Также обладателям почетных мест в DJI гонках были вручены ультрасовременный дрон, смартфон и беспроводные наушники.

Заместитель директора регионального проектного офиса "Рухани жаңғыру" Алматинской области Ержан Дармышев, сказал, что цель проведения соревнований является развитие внутреннего туризма и ознакомление с сакральными местами Алматинской области. В следующем году они планируют провести уже международные соревнования.