Движение временно перекроют на части улицы в Нур-Султане

19 июля 2021, 19:20
Фото: пресс-служба УВП Нур-Султана.

В связи с ремонтными работами с 19 по 25 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Гейдара Алиева от улицы Аскара Тоқпанова до улицы Белжайлау, передает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Гейдара Алиева, - сообщает пресс-служба акимата города.

Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.


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