Превышающие нормы радиоактивные вещества обнаружены в озере в Актау

В ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов сообщил, что в регионе планируют расширить количество участков, запрещенных для купания, передает zakon.kz.

В Мунайлинском районе, в 25 км от города Актау, находится заброшенный урановый карьер. Из-за дождей на дне скапливается вода, образуя озеро. В данном месте утонули жители этого района. Мы совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы взяли пробы состава воды. В ходе проверки выявлено, что радиоактивные вещества превышают нормы. Поэтому эту территорию необходимо включить в список зон, где запрещено купаться, - приводит tumba.kz слова Муханов.

По его словам, данное предложение было направлено в акимат и маслихат области. Если будет опубликован устав, документ направят в Департамент юстиции и в дальнейшем он вступит в силу. В результате количество запрещенных для купания мест увеличится до восьми.

В завершение спикер призвал жителей области не купаться в опасных для жизни местах.

Возможность купания в озере близ урановых рудников проверили мангистауские экологи. Тогда отмечалось, что это может привести к переломам костей и ухудшению памяти.