Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Синоптики предоставили прогноз погоды на 20-22 июля в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, сообщает zakon.kz.
20 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.
21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.
22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.
20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.
21-22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.
20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 37-39 тепла.
21-22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 тепла.
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