Совет директоров "Байтерека" рассмотрел вопросы реализации поручений Токаева

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании рассмотрены условия облигационных займов в рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по продлению Дорожной карты занятости и дополнительному финансированию данной программы на общую сумму 200 млрд тенге, - говорится в сообщении.

Как уточняется, средства пойдут на финансирование агропромышленного комплекса, инфраструктуры и бизнеса через дочерние организации - АО "Казахстанская Жилищная Компания", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Казына капитал менеджмент".

Совет директоров утвердил Годовой отчет за 2020 год и скорректированный План развития до 2023 года. Консолидированные активы холдинга за 2020 год увеличились на 23,4%, составив 6 трлн 813 млрд тенге. При этом чистая прибыль группы Холдинга "Байтерек" составила 73,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 42%. Доля кредитного и инвестиционного портфелей достигла 78,5%, а объем привлеченного фондирования за год составил 1 трлн 596 млрд тенге. Выдано ипотечных кредитов на сумму 609,4 млрд тенге, или 58% от общего объема ипотечных кредитов по республике.

На заседании также обсуждены итоги деятельности дочерней организации Холдинга АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport". В 2020 году компания приняла страховые обязательства на 134,6 млрд тенге, что на 37,6 млрд тенге больше показателя 2019 года. Несмотря на введение жестких ограничений на фоне распространения эпидемии, страховая поддержка оказана 91 экспортеру, в т.ч. 40 экспортеров впервые получили поддержку. Активы компании составили 122,9 млрд тенге, собственный капитал - 109,4 млрд тенге.

Дополнительно рассмотрен отчет об устойчивом развитии холдинга за прошлый год и привлечение финансирования для реализации двух крупнейших инвестиционных проектов по организации производства шин в Карагандинской области и производства передач ведущих мостов грузовой техники в Костанайской области. Реализация указанных проектов позволит увеличить экспорт несырьевой продукции на 925 млрд тенге и создать 1479 новых рабочих мест, - резюмируется в сообщении.