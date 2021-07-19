Молодожены разделили гостей по меню, исходя из суммы подарков

Жених и невеста из США разозлили интернет-пользователей тем, что предложили гостям еду на свадьбе на сумму подаренных ими подарков, передает zakon.kz.
Согласно материалу, один из приглашенных на церемонию, имя которого не указано, опубликовал в сети список блюд для гостей и условия их получения на свадебном банкете. Так, подарки стоимостью до 250 долларов дают право заказать жареную курицу или рыбу. При этом за подарки до 500 долларов гости смогут получить копченый лосось или стейк. В свою очередь подарки, сумма которых не превышает тысячи долларов, дают возможность заказать филе миньон или хвост омара. В то же время подарки на сумму от 1000 до 2500 долларов открывают гостям доступ к одному килограмму омара и бокалу шампанского, - пишет lenta.ru.
Пользователей сети возмутил поступок молодоженов.
Вот ряд их комментариев:
Это ужасно. Я бы ничего не стал дарить и пришел с пакетом бургеров из McDonald's.
За 2500 долларов я могу слетать в Ирландию, пробыть там неделю и купить себе флейту Waterford.
Такое возможно только в Америке
Интересно, сколько людей реально придут на свадьбу после такого?
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