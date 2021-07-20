Ядовитыми веществами вынуждены дышать жители Усть-Каменогорска

В очередной раз загорелась городская свалка. Пожарным понадобились целые сутки, чтобы потушить огонь. Экологи уже подтвердили, что горожанам пришлось дышать ядовитыми веществами - в смоге выявили формальдегид и сероводород, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Предприятие ставит перед собой экономический интерес, а не экологический. С начала года мы его больше 10 раз штрафовали, закрыть не можем, потому что другой альтернативы не имеется. Наши письма, которые адресовали в адрес акима города, остались без рассмотрения. Акимат четкие меры по его локализации не принимает, - говорит руководитель областного Департамента экологии Данияр Алиев.

Коммунальщики утверждают, что делают все возможное и с нетерпением ждут новый завод по сортировке мусора. Однако, по словам экологов, предприятие, которое власти планируют построить в этом году, не решит проблему. Чтобы городская свалка больше не загоралась, ее нужно утрамбовывать и засыпать землей.

Вот что по этому поводу говорят местные жители: