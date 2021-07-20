Казахстанский шахматист сенсационно одолел вице-чемпиона мира

На проходящем в Сочи Кубке мира казахстанский шахматист Ринат Джумабаев одолел вице-чемпиона мира Фабиано Каруана, сообщает zakon.kz.

Игра проходила в рамках Кубка мира ФИДЕ, передает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.

Ринат Джумабаев - международный гроссмейстер и лидер сборной Казахстана по шахматам. Фабиано Каруан - вице-чемпион мира, международный гроссмейстер из США.

Победа в сегодняшнем туре далась лидеру нашей сборной нелегко, так как он играл черным цветом. Однако в ходе упорной борьбы возникла позиция с нестандартным соотношением фигур и Ринату удалось переиграть своего соперника в жесткой борьбе. Вчерашний тур казахстанский гроссмейстер сыграл вничью, таким образом, со счетом 1.5:0.5. пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Ринат оставил за бортом одного из главных фаворитов турнира и обеспечил себе проход в следующий круг Кубка мира ФИДЕ.

В 2018 году Каруана стал победителем Турнира претендентов и сыграл в матче за звание чемпиона мира с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном.

Следующий соперник Рината определится сегодня, 20 июля, по итогам тай-брейка в матче между гроссмейстером Сэмом Шенклендом из США и Александром Арещенко из Украины.