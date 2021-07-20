Израиль нанес авиаудар по сирийскому городу

Средства ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля, сообщило сирийское гостелевидение, передает zakon.kz.

В информации от государственного телеканала Сирии Ikhbariya говорится, что Израиль предпринял "воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо".

Примерно в 23:37 в понедельник, 19 июля, противник начал агрессию в направлении юго-востока от Алеппо, нацелившись на некоторые точки в районе ас-Сафира. сообщение Ikhbariya в Facebook

Утверждается, что средства ПВО Сирии сбили большинство ракет. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла из танков опорный пункт на территории Сирии. Были выпущены несколько десятков снарядов по зданию опорного пункта сирийской армии в районе Кунейтры на юге страны. В результате атаки никто не пострадал, но само строение было разрушено.