Врач назвал распространенную ошибку, приводящую к раку

Кариес, который возникает из-за неправильной чистки зубов, может привести к развитию онкологических заболеваний, сообщает zakon.kz.

С таким утверждением выступил главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко. В интервью порталу "Доктор Питер" он отметил, что одной из главных функций иммунитета является "ловля" опухолевых клеток-мутантов.

Таковые ежесекундно рождаются в организме человека.

Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от "гнилых" зубов, то клетки-мутанты "останутся без присмотра", что может спровоцировать развитие рака. главный челюстно-лицевой хирург СЗФО Андрей Яременко

Он также добавил, что осложнения, которые появляются в результате нелеченого кариеса, могут стать причиной бактериального эндокардита - приобретенного порока сердца, заболеваний гайморовых пазух и гнойных воспалений мягких тканей.

Яременко также назвал самые распространенных ошибки при чистке зубов. Так, медик призвал чистить зубы минимум два раза в день, с утра делать это после завтрака, не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов, уделять на гигиену не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и менять их максимум раз в три месяца.

Не рекомендуется использовать зубной порошок, а зубную пасту следует подбирать с гигиенистом, которого необходимо посещать раз в полгода.

Симптомы рака легких трудно обнаружить на ранних стадиях. Это, как правило, непрекращающийся кашель и одышка. При этом большинство людей не знают, что боли в спине, запоры, проблемы с равновесием, опухшее лицо и потеря веса могут быть связаны с раком легких.