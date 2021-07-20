Еще одна область перешла в "красную" зону по коронавирусу

Жамбылская область переместилась в "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 июля 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.