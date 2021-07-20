Биткоин упал и обрушил другие криптовалюты

Впервые с 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 30 000 долларов, сообщает zakon.kz.

Валюта не только достигла минимальных значений за месяц, но и негативно повлияла на курсы других криптоактивов, передает РБК со ссылкой на CoinGecko.

За прошедшие сутки актив подешевел на 3,5%, а его капитализация сократилась до $576 млрд.

Падение биткоина произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, отмечает CNBC. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября 2020 года. Это может быть началом движения курса к отметке между 22 000 до 24 000 долларов. Так считает Виджай Айяр (Vijay Ayyar), руководитель отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno.

С тех пор, как в середине апреля биткойн достиг рекордного уровня почти в 65 000 долларов, его цена упала более чем на 50%.