Около двух тысяч американцев эвакуировали из-за лесных пожаров

20 июля 2021, 15:27
Фото: wtop.com

Около 80 крупных лесных пожаров бушуют на американском Западе из-за сильнейшей засухи и аномальной жары, установившейся в данном регионе, сообщает zakon.kz.

Очаги возгорания зафиксированы в 13 штатах. Тяжелее всего спасателям приходится на юге Орегона. Там огонь уже уничтожил 67 домов, эвакуировано около двух тысяч человек, передает Lenta.ru.

На данный момент со стихией борются около двух тысяч сотрудников пожарных служб.

Мы проводим операции по тушению пожаров весь день и всю ночь без остановок, — заявил командующий пожарными Джо Хессел (Joe Hessel).

Помимо Орегона пожары бушуют и в других штатах США: Калифорнии, Айдахо, Вашингтоне и Монтане.

В Калифорнии огонь добрался до трасс. Некоторые пути отхода отрезаны. Лесные пожары бушуют в самом густонаселенном штате уже почти три недели.

Распространению пламени способствует жаркая и засушливая погода.


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